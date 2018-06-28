Трамп и Путин встретятся в Хельсинки

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в столице Финляндии Хельсинки. Об этом сообщил в четверг телеканал Fox News со ссылкой на источник, передает ТАСС.

"Мы только что узнали, что столица Финляндии Хельсинки станет местом запланированного саммита между президентом Трампом и Владимиром Путиным, - передает телеканал. - Источник сообщил Fox News, что время встречи будет объявлено позднее сегодня".

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