Путин призвал использовать опыт операции в Сирии для подготовки военных

28 июня 2018 15:13 (UTC+04:00)

Опыт военной операции в Сирии, которую провела российская армия, предстоит использовать в полной мере для боевой подготовки выпускникам военно-учебных заведений России, заявил президент России Владимир Путин в четверг на встрече с выпускниками вузов силовых структур.

"За последние годы мы много сделали для качественного развития вооруженных сил. Свой возросший потенциал, слаженность частей и соединение российская армия наглядно показала в борьбе с террористами Сирии. Сейчас вам и вашим сослуживцам предстоит в полной мере использовать опыт этой операции для боевой подготовки", — обратился к выпускникам Путин.

На прием приглашены 800 лучших выпускников вузов Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России, Росгвардии и организаций высшего образования МВД России и ФСИН России.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в марте 2011 года. Россия проводила операцию против террористической группировки ИГ с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

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