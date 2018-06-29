В России продлили нулевую ставку вывозной таможенной пошлины на пшеницу

29 июня 2018 09:24 (UTC+04:00)

Правительство РФ подписало постановление о продлении срока действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу до 1 июля 2019 года, сообщается на сайте кабинета министров, передает РИА Новости.

Согласно справке к документу, на конец сельскохозяйственного года-2017/18 прогнозируются рекордные переходящие запасы зерна.

"Таким образом, возможен дополнительный вывоз зерна на экспорт. В связи с этим подписанным постановлением срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу продлён до 1 июля 2019 года", — говорится в справке к документу.

Принятое решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем зерновом рынке, добавляется в сообщении.

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