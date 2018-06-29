Россия обсуждает с Израилем и Иорданией ситуацию на юго-западе Сирии

Россия ведет консультации с Израилем и Иорданией о ситуации в зоне деэскалации на юго-западе Сирии, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

"Мы полностью понимаем опасения соседних с этим регионом стран, включая Израиль и Иорданию, и мы консультируемся с ними по этому поводу в том числе", — сказал он.

По его словам, Россия готова уважать зоны деэскалации, но это не относится к террористам, которых в этой зоне, по оценкам российской стороны, около 15 тысяч.

Южные (юго-западные) районы Сирии, которые включают Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду и примыкают к границам Израиля и Иордании, входят в зону деэскалации, созданную в июле 2017 году по договоренности России, США и Иордании.

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