Путин и президент Туркмениcтана подтвердили намерение расширять сотрудничество

Президент России Владимир Путин и глава Туркмениcтана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора подтвердили стремление и далее расширять сотрудничество двух стран, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения и пожелал ему дальнейших успехов в государственной деятельности. Лидеры подтвердили стремление и далее расширять сотрудничество двух стран в самых различных областях", — говорится в сообщении.

Кроме того, президент России направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму, в которой отметил его усилия по укреплению отношений с РФ.

"В России высоко ценят Ваши усилия по укреплению отношений стратегического партнёрства между нашими государствами, взаимовыгодного сотрудничества на всех направлениях", — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Президент РФ также подчеркнул, что рассчитывает на продолжение диалога и совместной работы с Туркменией по наращиванию двусторонних связей, а также по обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии и Каспийском регионе.

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