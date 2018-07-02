Российский бюджет получил более четырех трлн рублей благодаря сделке ОПЕК+

Российский бюджет получил более 4 триллионов рублей благодаря сделке ОПЕК+ и сотрудничеству России и Саудовской Аравии, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

"Благодаря работе (президента РФ Владимира) Путина с королем и наследным принцем Саудовской Аравии отношения находятся в уникальной фазе, и это имеет хорошие последствия для бюджета. Мы считаем, что более 4 триллионов рублей получил дополнительно российский бюджет благодаря этой сделке с Саудовской Аравией", — сказал Дмитриев в интервью телеканалу НТВ.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

ОПЕК+ 23 июня текущего года согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.

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