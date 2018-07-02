В Кремле считают преждевременным говорить о потеплении отношений с США

В Кремле считают преждевременным говорить о потеплении отношений РФ и США, но приветствуют интенсификацию контактов и выступают за ревизию "раздражителей" в отношениях стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Давайте не будем с вами спешить и говорить о потеплениях. Безусловно, отрадным фактом является то, что контакты действительно интенсифицируются, но о потеплении пока говорить рано", — сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент встретиться с группой сенаторов из США во время их визита в РФ на фоне потепления отношений между странами.

"Пока надо все-таки обсудить, наверное, и провести ревизию тех разногласий и раздражителей, которые есть в наших двусторонних отношениях", — добавил он.

Ранее сообщалось, что американская делегация посетит Москву и Санкт-Петербург с 30 июня по 5 июля и встретится с российскими официальными лицами. Делегацию обоих палат возглавляет сенатор-республиканец Ричард Шелби.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. В Кремле ранее сообщили, что на саммите президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Год назад Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.

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