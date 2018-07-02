Главком Сухопутных войск России обсудит в Пекине совместные учения с Китаем

2 июля 2018 14:31 (UTC+04:00)

Российская военная делегация во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками Олегом Салюковым прибыла в Пекин с рабочим визитом, в ходе переговоров будут обсуждены в том числе совместные учения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

"Сегодня в Пекин с рабочим визитом прибыла российская военная делегация во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками генерал-полковником Олегом Салюковым. Стороны обсудят вопросы развития и укрепления военного сотрудничества, в том числе развития взаимодействия вузов Сухопутных войск", – говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, в ходе визита главнокомандующий встретится с китайским командующим сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая (НОАК) генерал-полковником Хань Вэйго.

"Стороны обсудят вопросы развития и укрепления военного сотрудничества, в том числе, проведения совместных учений, участие в Армейских международных играх, развития взаимодействия между вузами сухопутных войск стран. Кроме того, генерал-полковник Олег Салюков посетит одно из подразделений специального назначения НОАК, а также ознакомится с образовательным процессом в военном училище бронетанковых войск", – добавили в Минобороны.

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