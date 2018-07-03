Американский сенатор назвал возможный визит российских депутатов в США полезным

3 июля 2018 17:29 (UTC+04:00)

Возможный ответный визит российских парламентариев в США был бы полезен для обеих стран, заявил глава делегации американских конгрессменов, находящихся с визитом в России, сенатор Ричард Шелби, передает РИА Новости.

"Мы верим, что подобные встречи и, возможно, в нашей стране в будущем были бы полезны для отношений РФ и США", — сказал он, говоря о перспективах ответного визита российских парламентариев.

Ранее глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков сообщил журналистам, что Госдума приняла приглашение членов американского конгресса посетить США, поездка официальной делегации может состояться до конца 2018 года.

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