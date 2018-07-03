Во Внуково аварийно сел самолет из Турции

Самолет авиакомпании IFly с 335 пассажирами на борту, летевший из Турции, с неисправностью управления передней стойки шасси благополучно приземлился в столичном аэропорту Внуково, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.

"Самолет авиакомпании IFly A330 летел из турецкого Даламана в аэропорт Внуково. На борту было 335 человек. Командир запросил аварийную посадку в связи с неисправностью (системы — ред.) управления передней стойки шасси", — сообщили в аэропорту во вторник.

Собеседник агентства добавил, что в 12.43 мск была объявлена аварийная тревога.

"В 12.58 борт благополучно приземлился. Аэропортовые службы подогнали тягач и отбуксировали борт к месту стоянки. Пассажиры не пострадали", — отметил собеседник.

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