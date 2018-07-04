Россия и Китай могут создать совместную космическую станцию

4 июля 2018 05:34 (UTC+04:00)

Делегация космической администрации Китая проведет с "Роскосмосом" переговоры о возможности создания совместной орбитальнойстанции, передает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"Визит делегации в Москву планируется в конце этой недели. С китайскими коллегами будет обсуждаться вопрос сотрудничества в области пилотируемых программ", — рассказал собеседник.

По его словам, китайскую сторону, которая в ближайшие годы планирует приступить к строительству многомодульной космической станции, интересует российский опыт длительных космических полетов и строительства крупных космических объектов. Помимо этого, у Китая нет ряда критически важных технологий, и он готов предложить свое партнерство в обмен на них.

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