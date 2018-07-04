Кремль подтвердил подготовку к встрече Путина и Нетаньяху в Москве на следующей неделе

4 июля 2018 13:58 (UTC+04:00)

Кремль подтвердил подготовку к встрече президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Москве на следующей неделе, передает ТАСС.

"С Нетаньяху встреча запланирована", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он утвердительно ответил на вопрос, идет ли речь о проведении такой встречи на следующей неделе.

Ранее официальный представитель канцелярии главы израильского кабмина Анна Йонатан Леус сообщила ТАСС, что Нетаньяху посетит Москву для переговоров с Путиным 11 июля.

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