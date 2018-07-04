Россия надеется на откровенный диалог с США

Москва рассчитывает на откровенный диалог с США на саммите в Финляндии, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Подготовка (саммита) на экспертном уровне продолжается. И не буду забегать вперёд, но рассчитываем на откровенный разговор по всем вопросам, которые омрачают наши отношения с Соединенными Штатами", — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа планируется на 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что на встрече лидеры намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.

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