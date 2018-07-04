Лавров считает ожидания ухода Ирана из Сирии нереалистичными

Абсолютно нереалистично ожидать, что Иран уйдет из Сирии и перестанет играть свою роль в регионе, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с иорданским коллегой глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, тема Ирана в западных СМИ обсуждается в предельно упрощенном контексте. В частности, как указал министр, для неискушенных читателей и зрителей говорится, что Иран должен уйти из Сирии, "и тогда все встанет на свои места".

"Причем это проецируется не только на Сирию, но и на весь регион. Иран, мол, должен отовсюду уйти, замкнуться в своих границах, и тогда наступит везде благодать", — указал российский министр.

"Понятно, что это абсолютно нереалистично и что решать проблемы региона без участия ключевых его стран, в том числе Ирана, Саудовской Аравии, Иордании, Египта и многих других, не получится",- подчеркнул Лавров.

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