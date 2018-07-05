В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

5 июля 2018 12:13 (UTC+04:00)

Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала восемь нарушений режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в четверг в информационном бюллетене Минобороны РФ, передает РИА Новости.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Латакия – пять, Хама – один, Алеппо — два. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена гуманитарная акция. В населенном пункте Эль-Карак (провинции Эс-Сувейда) нуждающимся передана 1 тысяча продовольственных пакетов общим весом 4,3 тонны. Медицинскую помощь получили 18 человек.

В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.

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