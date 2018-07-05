Россия и Китай проведут эксперимент по зондированию Земли со спутников

5 июля 2018 17:47 (UTC+04:00)

Представители Роскосмоса и Китайской национальной космической администрации (КНКА) в ближайшее время проведут эксперимент по совместному использованию данных со спутников Дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскосмос.

"Партнеры согласились провести совместный эксперимент по использованию российских и китайских тестовых полигонов для повышения качества оценки данных ДЗЗ своих космических аппаратов до 1 октября 2018 года", — говорится в сообщении.

Представители Роскосмоса и КНКА договорились об эксперименте на заседании российско-китайской рабочей подгруппы по сотрудничеству в области ДЗЗ. Там же стороны согласились в необходимости разработки, согласования и подписания отдельного двустороннего российско-китайского соглашения "О сотрудничестве в области ДЗЗ". Роскосмос в ходе заседания передал китайским коллегам проект соглашения. Подписать итоговый документ планируется до конца 2018 года.

По словам замдиректора департамента навигационных космических систем Роскосмоса Валерия Заичко, сотрудничество с китайской стороной в области дистанционного зондирования Земли развивается динамично, а соглашение "позволит повысить эффективность использования данных ДЗЗ в различных сферах социально-экономического развития России и Китая, в том числе и при реализации проекта "Цифровая Земля".

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