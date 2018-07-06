В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

6 июля 2018 11:57 (UTC+04:00)

Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в пятницу в информационном бюллетене Минобороны РФ, передает РИА Новости.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Латакия – два, Алеппо – один, Хама — два. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведены три гуманитарные акции. В населенном пункте Умм-Валад (провинции Эс-Сувейда) нуждающимся передана 1 тысяча продовольственных пакетов общим весом 4,3 тонны. В населенном пункте Телль-Аахрам провинции Алеппо нуждающимся передано 650 продовольственных пакетов общим весом 2,8 тонны. В населенном пункте Хшам провинции Дейр-Эз-Зор нуждающимся передано 650 продовольственных пакетов общим весом 2,8 тонны.

Всего проведено гуманитарных акций – 1 тысяча 857, общий вес доставленного гуманитарного груза – более 2,7 тысячи тонн.

В течение суток медицинская помощь оказана 88 жителям.

В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.

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