Российские нефтегазовые компании начали разведку на шельфе в Сирии

Российские компании начали геологоразведочные работы, а также работу по тепловым электростанциям (ТЭС) в Сирии; работой в этой стране заинтересованы "СТГ-инжиниринг", "Зарубежнефть", "Зарубежгеология", "Технопромэкспорт" и другие российские компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго.

"К работе на сирийском направлении проявляют интерес ведущие российские компании: "СТГ-инжиниринг", "Зарубежнефть", "Зарубежгеология", "ВО "Технопромэкспорт" и другие", — сообщили в пресс-службе.

В нефтегазовой отрасли совместно с сирийскими партнерами Россия изучает возможности восстановления нефтегазовых месторождений, нефтеперерабатывающих заводов, элементов инфраструктуры. "Проводится геологоразведка на суше и на шельфе", — сказали в Минэнерго.

В области электроэнергетики приоритетом для сирийской стороны является организация бесперебойного энергоснабжения городов и крупных населенных пунктов. "Российские компании принимают участие в проектах восстановления и модернизации ТЭС страны", — сообщили в пресс-службе.

В конце января Минэнерго РФ сообщило, что Россия и Сирия подписали дорожную карту сотрудничества в энергетике и электроэнергетике на 2018 год и последующий период, предусматривающую восстановление, модернизацию и строительство новых энергообъектов в Сирии. Как пояснял журналистам первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер, обсуждается реконструкция четырех тепловых электростанций в Сирии, участие в проекте может принять компания "Технопромэкспорт", входящая в госкорпорацию "Ростех".

В феврале министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что дорожная карта подписана также и в нефтегазовой отрасли, и российские компании рассматривают возможность проведения геологоразведки в Сирии и восстановления существующих месторождений. В апреле он сообщил, что компании приступили к работам в Сирии, не уточнив название компаний и вид работ.

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