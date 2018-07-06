Лавров проводит в Вене встречу с Зарифом по иранской ядерной программе

6 июля 2018 13:33 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Вене перед переговорами "пятерки" и Тегерана по иранской ядерной программе, передаёт РИА Новости.

Министры стран-участниц соглашения, как ожидается, предпримут в пятницу попытку согласовать механизм сохранения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому без Соединенных Штатов.

Накануне президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что пакет предложений Франции, Великобритании и Германии по сохранению ядерной сделки разочаровывает.

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