Песков назвал готовность Путина и Трампа к встрече позитивным фактом

Планирование встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа уже само по себе позитивный факт на фоне того бедственного положения, в каком находятся двусторонние отношения на данном этапе, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Сам факт того, что президенты Путин и Трамп готовы на эту встречу и готовятся к ней — это уже позитивный факт, на фоне, так сказать, бедственного положения наших двусторонних отношений. Любая подобная встреча играет особую роль", — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявления Трампа о его полной готовности к саммиту.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что на саммите президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.

Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Год назад Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.

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