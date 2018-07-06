Лавров и Зариф обсудили международные вопросы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на "полях" министерской встречи "пятерки" и Ирана в Вене по иранскому атому обсудил с главой МИД ИРИ Мохаммадом Джавадом Зарифом международную проблематику, включая СВПД и сирийское урегулирование, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

"Рассмотрены некоторые актуальные международные вопросы, в частности, продолжен обмен мнениями по сирийской проблематике, подготовке Пятого каспийского саммита", — сообщили в МИД РФ.

В ведомстве добавили при этом, что тематика Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) находилась в центре внимания.

'Министры также обсудили вопросы двустороннего взаимодействия с упором на реализацию договоренностей на высшем уровне об активизации торгово-экономического сотрудничества", — отметили в МИД РФ.

Министры стран-участниц соглашения по иранскому атому, как ожидается, предпримут в пятницу попытку согласовать механизм сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому, после того как из договора вышли США. Накануне президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что разочарован предложениями Франции, Великобритании и Германии по сохранению ядерной сделки.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

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