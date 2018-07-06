Россия и ОАЭ подписали соглашение об отмене виз

6 июля 2018 16:19 (UTC+04:00)

Межправительственное соглашение об отмене визового режима для граждан России и Объединенных Арабских Эмиратов подписано в ходе заседания российско-эмиратской межправкомиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, сообщил в пятницу министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости.

Заседание комиссии проходит в Казани под председательством Мантурова и министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллы бен Зайда аль-Нахайяна. Обсуждается широкий спектр вопросов, в том числе сотрудничество в области торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в авиационной и автомобильной промышленности, в цветной металлургии и энергетике.

"Мы сегодня были свидетелями подписания межправительственного соглашения об отмене визового режима для граждан России и Эмиратов", — сказал Мантуров журналистам. Ранее в ходе заседания он отмечал, что безвизовый режим создаст дополнительные благоприятные условия для развития деловой мобильности и увеличения туристического потока между двумя странами.

По информации министра, в прошлом году турпоток из России в ОАЭ вырос более чем на 50%, превысив 750 тысяч человек. Их вклад в экономику Эмиратов, по экспертной оценке, превысил 2,3 миллиарда долларов.

Мантуров подчеркнул, что с учетом снятия визового барьера РФ рассчитывает и на увеличение встречного турпотока из ОАЭ.

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