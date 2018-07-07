Медведев возглавит делегацию РФ на церемонии инаугурации президента Турции

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию на церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоится 9 июля в Анкаре. Об этом сообщает пресс-служба правительства России, передает ТАСС.

"По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина 9 июля председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посетит Турцию для участия в церемонии инаугурации президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана", - говорится в сообщении.

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