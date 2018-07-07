Сергей Лавров: Россия готова развивать стратегическое партнерство с Китаем

7 июля 2018 13:20 (UTC+04:00)

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Ван И в Вене заявил, что Россия готова углублять деловое сотрудничество и стратегическую координацию с КНР, говорится в опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства заявлении, передает РИА Новости.

В пятницу в Вене состоялось министерское заседание стран-участниц иранской ядерной сделки.

"Россия готова укреплять стратегическую коммуникацию и координацию с Китаем, углублять деловое сотрудничество, совместно защищать цели и принципы Устава ООН, а также нормы международного права", — заявил Лавров в ходе встречи с Ван И на полях министерской встречи.

Глава МИД КНР в свою очередь отметил, что Китай и РФ "должны активно осуществлять консенсус, достигнутый лидерами двух стран в ходе госвизита российского президента Владимира Путина в Пекин, поддерживать активные контакты по подготовке других встреч двух лидеров в этом году, продвигать двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также укреплять стратегическое сотрудничество Китая и России в международных делах".

"Россия и Китай в условиях сложной и изменчивой международной обстановки должны твердо придерживаться мультилатерализма, защищать существующий международный порядок, а также общие интересы двух государств", — сказал Ван И.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Зариф: Иран решил остаться в сделке по атому
Ядерная программа 13:18
Меркель заявила, что НАТО хочет иметь разумные отношения с Россией
Европа 13:16
Медведев возглавит делегацию РФ на церемонии инаугурации президента Турции
Россия 13:16
Российская нефтяная компания дорабатывает с Туркменистаном контракт
Энергетика 12:07
"Узбекские авиалинии" доставят английских болельщиков на матч ЧМ-2018
Туризм 12:02
Беларусь и Россия разработают дорожную карту поэтапного снижения тарифов роуминга
Беларусь 11:58
Лента новостей
Азербайджанский театр ищет актеров
Культура 13:56
Пожар в лесах Ярдымлинского района потушен
Происшествия 13:54
Замминистра культуры Азербайджана о дальнейшей работе министерства
Общество 13:49
TRT World посвятил передачу освобождённому от армянской оккупации азербайджанскому селу Гюннут
Нагорно-карабахский конфликт 13:38
В бакинский поселок Мардакян открылся новый автобусный маршрут
Общество 13:22
В воскресенье в Баку будет ветрено, до 32 градусов тепла
Общество 13:19
Зариф: Иран решил остаться в сделке по атому
Ядерная программа 13:18
Меркель заявила, что НАТО хочет иметь разумные отношения с Россией
Европа 13:16
Солгавшие и проявившие халатность чиновники увидели должную реакцию Президента Ильхама Алиева - депутат
Политика 13:16