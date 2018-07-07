Сергей Лавров: Россия готова развивать стратегическое партнерство с Китаем

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Ван И в Вене заявил, что Россия готова углублять деловое сотрудничество и стратегическую координацию с КНР, говорится в опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства заявлении, передает РИА Новости.

В пятницу в Вене состоялось министерское заседание стран-участниц иранской ядерной сделки.

"Россия готова укреплять стратегическую коммуникацию и координацию с Китаем, углублять деловое сотрудничество, совместно защищать цели и принципы Устава ООН, а также нормы международного права", — заявил Лавров в ходе встречи с Ван И на полях министерской встречи.

Глава МИД КНР в свою очередь отметил, что Китай и РФ "должны активно осуществлять консенсус, достигнутый лидерами двух стран в ходе госвизита российского президента Владимира Путина в Пекин, поддерживать активные контакты по подготовке других встреч двух лидеров в этом году, продвигать двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также укреплять стратегическое сотрудничество Китая и России в международных делах".

"Россия и Китай в условиях сложной и изменчивой международной обстановки должны твердо придерживаться мультилатерализма, защищать существующий международный порядок, а также общие интересы двух государств", — сказал Ван И.

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