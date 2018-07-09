Путин выразил соболезнования в связи с жертвами наводнения в Японии

9 июля 2018 12:32 (UTC+04:00)

Президент РФ Владимир Путин в телеграмме премьер-министру Японии Синдзо Абэ выразил соболезнования в связи с жертвами, вызванными наводнениями, отметив, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял родных и близких, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму с выражением соболезнований в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнениями и оползнями в западных районах Японии", — говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате произошедшего бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

По последним данным телеканала NHK, число погибших в результате наводнений и оползней в Японии достигло 109 человек, еще 79 считаются пропавшими без вести, среди пострадавших еще трое находятся в тяжелом состоянии.

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