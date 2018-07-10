Отмена виз между Россией и ОАЭ приведет к росту бизнес-туризма

Взаимная отмена виз России и ОАЭ может привести к существенному увеличению турпотока из ОАЭ, сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

В конце прошлой недели в Казани было подписано межправительственное соглашение об отмене визового режима для граждан России и Объединенных Арабских Эмиратов. Если для россиян въезд в ОАЭ уже был ранее упрощен, граждане ОАЭ получали российскую визу в обычном заявительном порядке.

Сейчас ОАЭ не входит даже в 60 стран – основных поставщиков туристов в Россию. За весь прошлый год в Россию приехало всего 3,4 тысячи граждан ОАЭ. Из них 1,6 тысячи указали целью своего визита туризм.

С отменой визового режима поток прибывающих в Россию из ОАЭ увеличится. Потенциальный рост эксперты оценивают в 50-80%.

Правда, доля классических путешественников из ОАЭ по-прежнему останется несущественной. Эксперты полагают, что с отменой виз может вырасти число бизнес-туристов. Серьезным препятствием для самостоятельного туризма в Россию остается языковой барьер.

На рост турпотока из России в ОАЭ отмена виз практически не повлияет, считаю эксперты. Дело в том, что более года назад вступил в силу упрощенный визовый режим ОАЭ для российских туристов. Получение визы стало формальностью, штамп ставится непосредственно в аэропорту. Это уже привело к росту турпотока в ОАЭ на уровне 60-80%, в этом году он будет более скромным.

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