Путин и Нетаньяху обсудят 11 июля палестино-израильское урегулирование и Сирию

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудят 11 июля на встрече в России двустороннее сотрудничество и международные дела, включая Сирию и палестино-израильское урегулирование, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"11 июля президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, - отмечается в сообщении. - Предполагается обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, включая палестино-израильское урегулирование и ситуацию в Сирии".

Израильский премьер также посетит полуфинальный матч ЧМ-2018, в котором сыграют сборные Хорватии и Англии.

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