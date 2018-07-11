Путин и Нетаньяху обсудят Сирию и палестино-израильский конфликт

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудят двустороннее сотрудничество, палестино-израильское урегулирование и ситуацию в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Кроме того, Нетаньяху, который приезжает в Москву по приглашению российской стороны, посетит полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Англии.

Для Нетаньяху это третья с начала года поездка в Москву. Он дал понять, что вновь видит во главе переговорной повестки проблематику Сирии, чья граница с Израилем может вскоре вернуться под контроль наступающих правительственных сил.

На встречах с российским руководством Нетаньяху намерен озвучить требование о неукоснительном соблюдении сирийцами договоренностей 1974 года о демилитаризации зоны разъединения между обеими странами. Премьер-министр также собирается поднять традиционную для его визитов тему иранского военного присутствия в Сирии. Оно, по его словам, неприемлемо для израильтян как вблизи границы, так и на всей остальной территории соседнего государства.

График визита Нетаньяху исключает его встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом, который, как ожидается, приедет в Москву на следующий день после отъезда главы израильского правительства. Российские дипломаты не раз предлагала организовать контакт обеих лидеров в интересах вывода из кризиса ближневосточного мирного процесса.

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