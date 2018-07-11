Сергей Шойгу: Около 12% от экспорта российского оружия приходится на Китай

11 июля 2018 11:18 (UTC+04:00)

Порядка 12% от всего экспорта российского оружия приходится на Китай, заявил в интервью итальянскому изданию Il Giornale министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

"Сегодня около 12% направляемого на экспорт российского оружия идет в Китай", — сказал он.

Шойгу отметил, что военно-техническое сотрудничество РФ и КНР не направлено против каких-либо других стран или блоков и "служит исключительно укреплению глобальной и региональной безопасности".

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