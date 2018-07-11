Путин встретится с Махмудом Аббасом

Палестинский лидер Махмуд Аббас в ходе визита в РФ намерен 14 июля встретиться с Путиным, лидеры обсудят двусторонние отношения, сообщил РИА Новости палестинский посол в РФ Абдельхафиз Нофаль.

"Президент Аббас проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 14 июля, чтобы обсудить двусторонние отношения и развитие ситуации на Ближнем Востоке", — заявил посол.

Ранее сообщалось, что Аббас приедет в Москву 13 июля на встречу с президентом России Владимиром Путиным и на финал чемпионата мира по футболу.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин 11 июля встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. На встрече будет обсуждаться двустороннее сотрудничество, палестино-израильское урегулирование и ситуация в Сирии.

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