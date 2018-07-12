Путин призвал продолжить сотрудничество с Ираном в оборонной сфере

12 июля 2018 16:19 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин согласился, что сотрудничество в оборонной сфере между Москвой и Тегераном должно продолжаться, заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти после встречи с российским президентом, передает РИА Новости.

"Господин Путин также согласился с тем, что политическое сотрудничество, как и сотрудничество двух стран в оборонной сфере должно быть продолжено", — приводит телекомпания IRIB его слова.

В четверг президент России Владимир Путин в четверг принял в своей резиденции в Ново-Огарево старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран по международным вопросам Али Акбара Велаяти, который охарактеризовал прошедшие переговоры как конструктивные и искренние.

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