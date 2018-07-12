В России сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда

Пятнадцать вагонов грузового поезда, по уточненным данным, сошли с рельсов на Октябрьской железной дороге в Кемском районе Карелии, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС РФ.

Ранее представитель экстренных служб республики сообщил РИА Новости о сходе 11 порожних вагонов на перегоне Сиг-Энгозеро.

"В 15.40 от дежурного по железной дороге поступила информация о сходе 15 вагонов на 940 километре перегона Сиг-Энгозеро", — говорится в сообщении.

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