Спецпредставитель России по Сирии и замглавы МИД встретились с Аббасом

12 июля 2018 18:53 (UTC+04:00)

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провели в начале недели встречу с палестинским лидером Махмудом Аббасом, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

"Российская межведомственная делегация была также принята президентом Палестины Махмудом Аббасом и провела консультации в Рамалле с Генеральным секретарем Организации освобождения Палестины (ООП) Саибом Орейкатом и директором Службы общей разведки Маджидом Фараджем. Рассматривались задачи достижения устойчивого палестино-израильского урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе, а также некоторые региональные проблемы, включая развитие обстановки в Сирии", — говорится в сообщении ведомства.

Встреча последовала за визитом делегации в Израиль, где представителей российских ведомств приняли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шаббат, директор "Моссад" Йоси Коэн, гендиректор израильского МИД Юваль Ротем и руководство генштаба страны.

"В ходе интенсивного обмена мнениями был рассмотрен ряд актуальных вопросов ситуации в регионе, в первую очередь в Сирии в связи с проведением вооруженными силами САР при поддержке России антитеррористической операции на юго-западе страны. Стороны согласились с важностью восстановления в полном объеме действия Соглашения о разъединении израильских и сирийских войск 1974 года", — отмечается в сообщении МИД РФ.

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