Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Камчатки

Сейсмологи зарегистрировали минувшей ночью землетрясение магнитудой 4,6 в Камчатском заливе, сообщили агентству Интерфакс в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Сейсмическое событие произошло в пятницу в 02:10 местного времени. Его эпицентр находился на глубине 45 км в 400 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского в Камчатском заливе", - сказал собеседник агентства.

Население сейсмическое событие не ощутило.

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