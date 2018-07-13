Россия и Турция отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

13 июля 2018 11:26 (UTC+04:00)

Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре случая нарушения режима прекращения огня, Турция — один, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в пятницу, передает РИА Новости.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Латакия — один, Алеппо — три. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции Идлиб", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-Эз-Зор по выдаче 650 продовольственных наборов общим весом более 2,8 тонны. Общий вес доставленного гуманитарного груза составил 2788,56 тонны. За сутки медицинскую помощь получили 36 человек.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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