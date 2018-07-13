Александр Новак: Фактор торговой войны США и Китая учли в цене на нефть

13 июля 2018 14:17 (UTC+04:00)

Торговая война США и Китая негативно сказывается на мировой экономике, и этот фактор уже заложен в цену нефти, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

"В целом для глобальной экономики это негативные сигналы. Как мы знаем, цены на нефть волатильные и реагируют на общие сигналы в мировой экономике, поэтому те цены, которые отражают сейчас ситуацию, они включают в себя и угрозы касающиеся заявлений о торговых войнах. Вы видели, в последние дни цены были достаточно волатильны", — сказал Новак, отвечая на вопрос о влиянии взаимного роста пошлин США и Китая.

По его словам, на цену нефти влияют и заявления в СМИ.

Геополитическое напряжение способствует снижению нефтяных цен. Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. Власти США также заявили, что готовятся ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. Министерство коммерции Китая, комментируя действия США, назвало их неприемлемыми.

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