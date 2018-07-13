Путин и Трамп обсудят присутствие Ирана в Сирии

13 июля 2018 22:35 (UTC+04:00)

Сирийский кризис будет обсуждаться на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, в том числе в контексте присутствия Ирана в Сирии, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

"Сирийский кризис, конечно, будет обсуждаться, в том числе, я думаю, в контексте присутствия Ирана на территории Сирии. Это один из аспектов этой проблемы", - сказал Ушаков журналистам.

Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 16 июля в Хельсинки.

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