Совместного заявления по итогам переговоров Путина и Трампа не планируется

16 июля 2018 08:30 (UTC+04:00)

Совместного заявления по итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки не планируется, лидеры подведут итоги устно, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о подготовке соответствующего документа, пишет РИА Новости.

"Нет это не соответствует действительности (сообщения СМИ - ред.). Какое-либо заявление не планируется. И это, собственно, не является атрибутом подобных встреч. Главы государств планируют вместе провести пресс-конференцию. Там они и выступят с заявлениями. Только устными", - сказал Песков в интервью RT.

Он пояснил, что повестка встречи "еще не прописана", она будет формироваться в ходе саммита.

Говоря о процессе подготовки пресс-конференции, пресс-секретарь российского лидера отметил неисключительность этого события и обратил внимание на частоту подобных заявлений в таком формате. "Это обычный процесс. Путин дает пресс-конференции достаточно часто и со своими зарубежными коллегами, но, конечно, это будет очень важная пресс-конференция. Всегда технологически согласовывается кто выступает первый, кто второй, поскольку вопросов задают журналисты от двух стран", - добавил он.

По его словам, уже "есть понимание по техническому алгоритму этой пресс-конференции", и высказал надежду на информативность пресс-конференции для СМИ.

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