Песков: Контакты Путина с Израилем должны снизить разногласия по Сирии

16 июля 2018 11:30 (UTC+04:00)

Президент РФ Владимир Путин постоянно занимается вопросами сирийского урегулирования, сложная "паутина контактов" с представителями Ирана и Израиля призвана минимизировать негативные последствия разногласий для дальнейшего политического урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Вы знаете, что президент Путин занимается этим постоянно. За последние дни он принимал у себя спецпредставителя Велаяти, получил послание и от духовного лидера Ирана, и от президента Ирана. Одновременно, двумя днями раньше, состоялись очередные переговоры с Нетаньяху", — заявил Песков в интервью телеканалу RT.

"Это очень сложная паутина контактов, которая и призвана в конечном итоге минимизировать возможные негативные последствия непримиримых разногласий для перспектив политического урегулирования в Сирии", — подчеркнул он.

Встреча Путина со старшим советником верховного руководителя Исламской Республики Иран по международным вопросам Али Акбаром Велаяти прошла 12 июля — на следующее утро после того, как российский лидер принял накануне вечером в Кремле премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, который приехал с частным визитом на чемпионат мира по футболу.

После беседы с российским лидером Нетаньяху сообщил, что обсудил с президентом России Сирию и Иран в контексте предстоящего российско-американского саммита. Нетаньяху в третий раз с начала года приехал в Москву и дал понять, что одной из основных тем его переговоров в Кремле вновь стало иранское военное присутствие в Сирии, которое израильтяне считают неприемлемым.

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