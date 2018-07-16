Путин и Трамп побеседуют тет-а-тет в президентском дворце в Хельсинки

Встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пройдёт в Готическом зале, следует из программы лидеров.

По данным РИА Новости, совместное фотографирование Путина, Трампа и президента Финляндии состоится в Желтом зале президентского дворца, после чего главы РФ и США перейдут в Готический зал для двусторонней встрече в узком составе.

Российско-американские переговоры в расширенном составе, с участием делегаций, состоятся в Зеркальном зале. Для пресс-конференции приготовлен государственный зал.

Завершится программа визита Путина в Хельсинки беседой с президентом Финляндии, эта встреча пройдёт в Салоне.

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