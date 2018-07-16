Путин прибыл в Хельсинки на переговоры с Трампом

16 июля 2018 14:14 (UTC+04:00)

Владимир Путин прибыл в Хельсинки на переговоры с Дональдом Трампом, передает РИА Новости.

Сразу из аэропорта Путин отправится в президентский дворец.

У лидеров двух стран запланировано совместное фотографирование с президентом Финляндии, а затем, спустя десять минут, должна начаться встреча. На беседу тет-а-тет стороны отвели полтора часа.

Далее по графику должны состояться переговоры в расширенном составе, которые, согласно договоренностям, по продолжительности займут один час 45 минут.

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