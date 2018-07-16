Лавров встретился с Помпео "на полях" саммита в Хельсинки

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео "на полях" саммита в Хельсинки, сообщается в официальном аккаунте российского министерства иностранных дел в Twitter, передает РИА Новости.

"В Хельсинки прошла встреча Сергея Лаврова и государственного секретаря США Майка Помпео", — говорится в сообщении.

Это первая личная встреча Лаврова и Помпео.

В финской столице в понедельник проходят переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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