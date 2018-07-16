В Хельсинки начались переговоры России и США в расширенном составе

16 июля 2018 17:49 (UTC+04:00)

Российско-американские переговоры в расширенном составе начались в Хельсинки после завершения личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает РИА Новости.

Встреча в узком составе продолжалась 2 часа 10 минут.

Ранее помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков говорил, что президентов никто ограничивать во времени не будет, и они сами решат, будет ли принято по итогам встречи совместное заявление, пока этого в планах нет.

Каких-то конкретных решений ни политики, ни эксперты от саммита не ждут — отмечается, что хорошо уже то, что диалог начался. Глава российского МИД Сергей Лавров рассчитывает, что США и Россия на саммите смогут договориться о возобновлении замороженных каналов связи по ключевым вопросам.

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