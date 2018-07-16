Путин назвал темы переговоров с Трампом

16 июля 2018 19:26 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с главой США Дональдом Трампом лидеры двух стран обсудили текущее состояние двусторонних отношений и вопросы международной повестки, передает РИА Новости.

"Мы рассмотрели текущие состояние и перспективы российско-американских отношений, ключевые вопросы международной повестки дня. Всем очевидно, что двусторонние отношения переживают сложный период. Однако эти трудности, сложившаяся напряженная атмосфера, не имеют объективных причин", — сказал Путин по итогам переговоров с Трампом.

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