Путин может встретиться с Трампом на полях саммитов в Азии и Аргентине

16 июля 2018 23:34 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин заявил, что может встретиться с лидером США Дональдом Трампом на полях саммитов в Азии и Аргентине, но конкретная дата следующей встречи не определена, сообщает РИА Новости.

"Мы не определили срок следующей встречи, но для нас вот в рамках одного из азиатских мероприятий, возможна встреча на полях этого мероприятия, а затем и в Аргентине "Двадцатка" (саммит G20), можем встретиться и там", — сказал Путин в интервью "Первому каналу" после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.

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