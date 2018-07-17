Россия готова продлить договор СНВ, заявил Путин

17 июля 2018 07:43 (UTC+04:00)

Россия готова продлить договор о сокращении наступательных вооружений, но надо договориться о деталях, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу Fox News, сообщает РИА Новости.

"Я заверил президента Трампа, что Россия готова продлить этот договор, но мы должны договориться о деталях сначала", — сказал он. Слова Путина приводятся в переводе с английского языка.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.

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