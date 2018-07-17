Россия и Словакия обсудили работу ОБСЕ

17 июля 2018 13:48 (UTC+04:00)

Замглавы МИД России Александр Грушко обсудил вопросы, связанные с работой ОБСЕ, с государственным секретарем внешнеполитического ведомства Словакии Лукашем Паризеком, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

"Состоялось обстоятельное обсуждение проблематики ОБСЕ, в том числе в свете подготовки председательства Словакии в этой Организации в 2019 году", — говорится в сообщении.

ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, объединяет 57 стран Европы, Центральной Азии и Северной Америки. Председательствующая страна ОБСЕ выбирается каждый год, а председателем организации считается министр иностранных дел страны-председателя. В 2018 году страной-председателем является Италия, а председателем ОБСЕ – министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

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