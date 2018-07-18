Посол: Позиции России и США по СВПД расходятся

18 июля 2018 14:02 (UTC+04:00)

На встрече президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки обсуждалась проблема Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Москва и Вашингтон расходятся в этом вопросе, заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

"Конечно же, проблема Ирана, проблема совместного плана действий. Вы знаете, здесь мы с американскими коллегами расходимся. Мы четко выступаем за то, чтобы сохранить эту программу. Наша логика достаточно проста: есть механизм, который показал свою жизнеспособность", — сказал он журналистам.

"Очень легко в течение дня или часа разрушить замок, но его строить придется три года. Поэтому очень легко что-то разрушить, но очень сложно что-то создать. И если этот механизм, я имею в виду Совместный всеобъемлющий план действий, если он функционирует, действует, то зачем его ломать? Наша позиция остается прежней: мы за то, чтобы этот план действовал, за поиск решений, компромиссов по другим вопросам", — добавил он.

Первая полноформатная встреча президентов России и США состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе.

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