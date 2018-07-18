Москва и Каракас ведут консультации по возможному продлению сделки ОПЕК+

18 июля 2018 16:16 (UTC+04:00)

Россия и Венесуэла координируют свои действия по вопросу о возможном продлении сделки ОПЕК+, сообщил журналистам российских информагентств посол РФ в Каракасе Владимир Заемский, передает РИА Новости.

"Да, разумеется. Мы в очень тесном контакте, поскольку Россия была одной из первых стран, к которым обратились венесуэльцы тогда, когда эта идея была впервые выдвинута", — сказал дипломат.

Заемский напомнил, что Каракасу пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить других производителей нефти в обоснованности своих предложений.

"Тогда (президент Венесуэлы) Николас Мадуро, и он, и его тогдашний министр, нынешний исполнительный президент Делси Родригес, и тогдашний президент PDVSA Эулохио дель Пино предпринимали все это. Действительно, челночная дипломатия, которую они осуществляли достаточно длительное время. Если я не ошибаюсь, им понадобился чуть ли не год, чтобы действительно убедить своих коллег по цеху нефтедобывающему, если так можно сказать, что они предлагают разумные вещи. Жизнь это подтверждает", — сказал посол.

"Так что у нас идут в этом отношении консультации между нашим министром (энергетики Александром) Новаком, их министром (Мануэлем) Кеведо", — подчеркнул Владимир Заемский.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В конце июня текущего года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.

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