МИД РФ прокомментировал планы допросить переводчика саммита в Хельсинки

18 июля 2018 19:17 (UTC+04:00)

Намерение ряда американских чиновников услышать показания в американском конгрессе переводчика, который присутствовал на встрече президентов Соединенных Штатов и России в Хельсинки, является вопросом политической культуры США, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ряд американских чиновников из числа демократов хотели бы, чтобы переводчик, который присутствовал на встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, дал показания в конгрессе США, чтобы узнать, что лидеры двух стран обсуждали в закрытом порядке.

"Ну, это к вопросу о политической культуре в Соединенных Штатах Америки… Давайте все-таки оставим им возможность комментировать подобные решения, подобные действия. Еще раз говорю, это к вопросу об уровне их политической культуры", — сказала она.

Первая полноформатная встреча президентов России и США состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

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